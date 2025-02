'Achei que faria comédia': o desafio de atriz após 17 anos longe da Globo

Conhecida por sua participação em "Castelo Rá-Ti-Bum", na década de 1990, Iara Jamra vive um grande desafio profissional aos 69 anos. De volta à Globo após 17 anos, a atriz encara cenas dramáticas em "Volta por Cima", diferentes das que se acostumou a fazer ao longo da carreira.

Do humor ao drama

A atriz interpreta a doce e engraçada Ana Lúcia, uma funcionária humilde da Viação Formosa e mãe de Cacá (Pri Helena). "É uma vida bem popular, do brasileiro mesmo, da mãe solteira. É legal ser essa funcionária."

Sua trajetória na trama da autora Claudia Souto ganha um tom mais dramático ao descobrir que a filha mentiu sobre a profissão. Em vez de cuidadora de idosos, Cacá é, na verdade, capanga e está envolvida com a contravenção.

No teatro, você vai se aprimorando ao longo da temporada. A novela, a televisão, é imediata. A preparadora Ana Kfouri me ajudou. Ela falava: 'Você tem que fazer de verdade'. A novela das sete é exagerada, mas alguns conflitos são verdadeiros. Falei: 'Nossa, achei que ia fazer comédia'. E, na verdade, depois vi que é tudo a mesma coisa. Na comédia, a gente também se prepara, tenta fazer o mais verossímil para dar a graça. Estranhei e depois foi.

Iara Jamra

VEIO AÍ! A Cacá admitiu ser capanga #VoltaPorCima pic.twitter.com/vLz6wYk9ia ? TV Globo (@tvglobo) January 17, 2025

O coração da Ana Lúcia sendo quebrado em mil pedacinhos #VoltaPorCima pic.twitter.com/UwMLCc59Dh ? TV Globo (@tvglobo) January 17, 2025

Outro desafio é voltar à emissora quase já perto dos 70 anos, acredita a veterana. "Voltar na minha idade também é um desafio. Não conhecia mais ninguém, fora que a Globo mudou muito. Tenho 69 anos. É um desafio, difícil e legal. Gosto da novela, é divertida, tem música, mostra o subúrbio do Rio de uma maneira alegre."

Iara não tem filhos, mas usou referências familiares para compor Ana Lúcia. Ela conta que se baseou na vida real, na sua irmã e na forma como ela defende as filhas, as sobrinhas da atriz. "Tenho uma, em especial, que é uma sobrinha mais próxima, cuido dela também. Me baseei nisso. A preparadora de elenco também me ajudou nisso."

Ana Lúcia (Iara Jamra) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Carreira longeva

Iara iniciou sua trajetória na TV em "Selva de Pedra" (1986), depois de se destacar em propagandas dos pneus Goodyear. "Fui convidada pelo diretor Walter Avancini, que era um diretor bambambã. Tive muita sorte, porque não é todo mundo que é convidado por Avancini. Foi um presente", diz, aos risos.

Essa história é superlegal. Me ligaram: 'Você é a menina dos pneus Goodyear?'. Eu falei: 'Sou, por quê?'. Responderam: 'O Walter Avancini quer falar com você'. Eu falei: 'Vai, para de encher, para de brincar'. Aí, eles me convidaram para uma reunião, ele deve ter gostado do tipo, achou que eu estava brincando, porque eu fazia tudo meio no improviso.

Iara Jamra

Iara Jamra interpretava Nina em "Rá-Tim-Bum" (1990), programa infantil da TV Cultura Imagem: Reprodução/TV Cultura

Anos depois da primeira novela, Iara interpretaria Nina, garotinha que contava histórias para a sua boneca, Careca, em "Castelo Rá-Ti-Bum", grande sucesso da TV Cultura entre 1990 e 1994. "Adoro. Foi um programa muito bem feito por uma equipe toda muito homogênea, todo mundo era amigo, foi um trabalho de equipe mesmo, interessante".

Mesmo com uma carreira consolidada, por que atriz passou 17 anos sem atuar em novelas da Globo? "Moro em São Paulo, eu acho que dificulta muito, porque sou uma atriz que faz papéis coadjuvantes. Mas não sei exatamente o que aconteceu. Fiz duas novelas na Record nesse tempo. Acho que me dediquei mais ao teatro."

O último papel da atriz na Globo havia sido em "Três Irmãs" (2008). Nos anos seguintes, atuou em "Corações Feridos" (2012), do SBT; "Belaventura" (2017) e "Amor Sem Igual" (2019), ambas da Record. Também fez participações em humorísticos do Multishow e em um episódio de "Aruanas", do Globoplay.

Atualmente, atriz também pode ser vista como Assuntinha Ferreira na reprise de "Tieta" (1989), novela exibida pelo Vale a Pena Ver de Novo. "É mais comédia, uma personagem que fazia um programa de televisão dentro da televisão. É uma metáfora, é uma brincadeira".