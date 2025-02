Grávida de Taubaté abre jogo e cita seita demoníaca e gravidez psicológica

Maria Verônica, que ficou conhecida em 2012 como a Grávida de Taubaté, concedeu uma entrevista para o Domingo Legal (SBT) deste domingo (23).

O que aconteceu

Em conversa com Celso Portiolli, a Grávida de Taubaté comentou se as pessoas terão confiança em sua mudança depois dos acontecimentos de 2012. "Eu não espero que elas acreditem em mim, mas eu espero que elas ouçam aquilo que eu vim para falar. O acreditar ou não acreditar nós temos o livre arbítrio. Como eu mesma acredito em algumas coisas e desacredito em outras, não espero que todos acreditem".

Ao relembrar a mentira inventada por ela, que ganhou repercussão nacional após ser notada pela Record TV, Maria Verônica ainda afirmou: "Eu nunca disse a ninguém que eu era uma coitadinha. Perdi a vida, vamos dizer assim. Eu vivi 13 anos no meu silêncio".

Seita demoníaca

Maria contou que, à época da mentira, fazia parte de uma seita e que a história da falsa gravidez começou aí. "A seita cultuava ao demônio. Eu me sentia bem. Eu gostava de conversar com ele. Eu não tinha medo. Eu conversava direto com os demônios."

Início na seita. "Eu já estava namorando o Kléber e a família dele participava dessa seita. Ali, eu conheci, gostei e fui muito bem acolhida. Decidi fazer parte dela. Vi muitas coisas lá. Primeiro, um acolhimento. Aquilo que eu não tinha na minha casa. Depois fui entendendo que não era o que eu esperava que fosse. (...) Minha família só soube quando minha irmã me tirou da seita."

Falsa gravidez. "Entrei na seita em 2005, foi em 2011 (a história da gravidez). Na sexta-feira santa, nós participamos de um encontro com várias pessoas. Nessa noite, foi dito para fazer pedidos e eles iriam ser realizados. Eu fiz o meu pedido. Escrevi que queria ficar grávida de novo. Todo mundo fez o pedido e entregou. A pessoa lá que estava lá conversando como se fosse o demônio pegou o papel, dobrou, molhou e engoliu. E disse que o meu ele iria realizar. Eu achava que eles seriam capazes de reverter a vasectomia do meu marido e que algo ia acontecer ali."

Passados 15 dias, eles me chamaram e falaram que eu precisaria participar de um ritual. Nesse ritual, eles fizeram o que precisava ser feito e eu sempre tive no coração que dali em diante nasceu a Grávida de Taubaté. Naquela hora, eu acreditei que aquilo ia acontecer. Maria Verônica

Maria contou que, tempos depois, entendeu que teve uma gravidez psicológica. "A psicóloga que eu passava na época me disse que eu tive uma gravidez psicológica. A barriga cresceu no início, um mês depois do ritual. Fiz o teste de farmácia e o primeiro deu positivo. Fiquei superfeliz, achei que fosse um milagre e a barriga cresceu. Percebi que ela parou de crescer e aí eu já tinha noção que algo poderia não estar certo, mas acreditava que aquilo ia acontecer."

Barriga. "Algumas pessoas que nos rodeavam chamaram a imprensa. Não soube até hoje qual a intenção da seita, mas não saiu só de lá. Eu sabia que a barriga tinha que aparecer porque foi dito para a imprensa que eu estava grávida. Tinham panos ali. Era pra mostrar pra algumas pessoas que eu realmente estava grávida. (...) A ideia da barriga foi de pessoas que estavam comigo lá. Dentro da seita, nós participávamos de rituais. Dentro da barriga, além de pano, tinham dois trabalhos que precisavam ficar lá".

Por que acreditava na mentira. "Eu por anos me perguntei por isso. Hoje eu entendo que foi uma ação do demônio. Daquilo que permiti que ele fizesse na minha vida na hora daquele ritual."

A culpa foi minha que deixei tudo acontecer. Não foi pensado pra gerar uma comoção nacional. Quadrigêmeos não sei o porquê. Eu sempre era orientada que eu levava comigo quatro demônios. Maria Verônica

Desmascarada

Ela contou como reagiu ao ser desmascarada. "Sou eternamente grata a Chris Flores. Espero me encontrar com ela muito breve. Minha primeira reação foi imaginar o que as pessoas falariam com relação a isso. Minha irmã me abraçou, tirou as coisas que estavam em mim. Os panos, colares da seita. As pessoas da seita não queriam deixar minha irmã me tirar. Meu irmão era muito grande e eles me tiraram de lá, ameaçou. Saí ouvindo o choro do meu filho no meu ouvido e fiquei longe dele."

Maria revelou os primeiros passos após a gravidez falsa ser desmascarada. "Na época, o advogado deu uma coletiva de imprensa e ele divulgou. Na OAB de Taubaté. Ele anunciou que não era verdade. Fiquei fechada na casa dos meus pais por uns 4 meses. Afastada da imprensa, do meu marido. Só fui ver ele novamente depois de todo esse tempo e o Eduardinho (filho) também. Fui pra casa dos meus pais, encontrei um sacerdote, houve uma oração de renúncia e uma quebra daquilo que eu tinha deixado o demônio fazer em minha vida."

Maria Verônica contou ainda que, tempos depois, reencontrou o marido e eles "recomeçaram do zero". Ela diz também que a escola que havia recebido da seita foi fechada. Ela explicou sua ida ao programa. "Queria estar aqui para mostrar para as pessoas que, além daquilo que elas viram na mídia, tinha um pouco mais. Eu tive a gravidez psicológica mas o agir do demônio ali existiu."

Por que decidiu contar sua história

Por que decidiu falar agora. "Sempre fui orientada que eu se falasse abertamente, eu teria que arcar com as consequências. Se eu tivesse vindo há 13 anos, eu estaria aqui para apontar. E não é minha intenção. Vim para dizer para as pessoas que existem coisas assim e é possível viver como vivi, mentir como eu menti e se levantar."

Ela diz que não foi procurada por pessoas da seita. "Nunca mais tive contato com eles. A orientação era 'não pegue nada, não fale nada, não tenha contato'. A família do Kléber continua lá, mas ele não. Como eles vão lidar (com as declarações) eu não sei, mas meu coração está em paz. Fui ameaçada por algumas pessoas agora quando a gente apareceu. A gente recebeu muitas mensagens pedindo para não falar o nome porque íamos ser processados."

Maria também se diz preparada para enfrentar a repercussão de suas declarações. "Me preparei durante 13 anos. As armas que eu luto, talvez as pessoas não conheçam ainda."

Chorando, ela pediu desculpas às pessoas. "Perdão de ter feito isso, permitido que isso tivesse acontecido. Acreditem, é possível. Deus tudo pode."

O caso

Moradora de Taubaté, Maria ganhou destaque após afirmar que estava grávida de quadrigêmeas. Usando uma barriga falsa, ela foi à programas de TV e, inclusive, recebeu ajuda de Gugu, que forneceu diversos presentes para a mulher por meio de seu programa na Record.

Após a farsa ser descoberta, Maria Verônica desapareceu. Recentemente, ela retornou para as redes sociais e declarou que se converteu ao cristianismo.