'Garota do Momento': bastidores de novela têm climão entre Beto e Beatriz

Os bastidores de "Senhora", a novela que Beatriz (Duda Santos) protagonizará dentro de "Garota do Momento" (Globo), prometem confusão entre Beto (Pedro Novaes) e sua namorada.

O que vai acontecer

Em cenas previstas para o capítulo de quarta-feira (26), o filho de Raimundo (Danton Mello) flagra Beatriz beijando Cássio (Daniel Rangel). Tudo acontecerá durante os ensaios de "Senhora", novela que está sendo produzida pela TV Ondas do Mar.

O flagrante fará parte de um plano de Bia (Maisa) e Cássio. Durante um ensaio, a filha de Juliano (Fábio Assunção) insiste para que as cenas com beijo sejam treinadas.

Clarice (Carol Castro), Sérgio (Sergio Kalffmann), Cássio (Daniel Rangel) e Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Convencido pela vilãzinha, Sérgio (Sergio Kalffmann), que está produzindo a adaptação da obra de José de Alencar, decide ensaiar o beijo técnico com seu elenco. Primeiramente, Cássio ensaia uma cena com Bia.

Depois disso, ao treinar com Beatriz, o ator dá um beijo demorado, com a intenção de que Beto entre no local e veja a cena. E o plano dá certo, o irmão de Celeste (Débora Ozório) vê tudo.

Cássio (Daniel Rangel), Beatriz (Duda Santos), Bia (Maisa) e Sérgio (Sergio Kalffmann) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Tentando respeitar o novo trabalho de sua amada, o jovem assiste ao beijo calado, sem alvoroço. Porém, Beto claramente fica com ciúme da protagonista.

Ao terminar o ensaio, Beatriz vai correndo conversar com seu namorado. Apesar de não haver uma discussão entre os dois, o clima fica seco entre o casal, mostrando que o plano de Bia e Cássio pode ter sido um sucesso.

Beto (Pedro Novaes) vê o beijo de Beatriz (Duda Santos) e Cássio (Daniel Rangel) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.