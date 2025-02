Dani Calabresa exibe barriga de cinco meses em look de viagem

Dani Calabresa exibiu barriguinha de cinco meses durante viagem de férias com o marido, Richard Neuman.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, ela gravou um vídeo no espelho para mostrar seu look para sair a noite.

Ela apareceu usando um vestido off white tomara que caia e mostrou a barriga da primeira gravidez. "Get pregnante with me de ontem", escreveu com humor.

Dani e Richard estão curtindo as férias na Praia do Marcineiro, em Alagoas.