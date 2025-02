Com biquíni branco, Deborah Secco é flagrada curtindo praia no Rio

Deborah Secco, 45, foi flagrada curtindo praia no Rio de Janeiro neste domingo (23).

O que aconteceu

A atriz aproveitou o dia de sol na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense.

Deborah exibiu o corpo em biquíni fio-dental branco após mergulho no mar.

Recentemente, a atriz chamou a atenção com seu abdomên em um vídeo. O post foi feito no dia 6 de fevereiro em seu perfil no Instagram.

O visual de Deborah Secco rendeu elogios dos fãs. "Deusa com um corpo de sereia", reforçou uma. "Pedaço de ótimo caminho", brincou outro. "Haja academia! Um sonho esse corpo", salientou uma terceira.