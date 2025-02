BBB 25: Thamiris destila ódio por Diogo após Big Fone: 'Ranço inexplicável'

Thamiris, 33, admitiu estar furiosa com Diogo Almeida, 40, por tê-la colocado no Paredão ao atender o Big Fone no sábado (22).

O que aconteceu

A nutricionista admitiu que está com um 'ranço inexplicável' do ator. "Vai você! Chama tua namorada, tua mãe, teus amigos! Não quero, não sou obrigada. Eu me arrependo de na hora não ter falado: 'Não vou, não sinto verdade em você, e não vou a lugar nenhum com você'. Olha, que ranço! Estou com ranço inexplicável", desabafou ela, no Raio-X deste domingo (23).

Thamiris também confessou que anda bastante estressada com o Castigo do Monstro. "Você sabe o que é você não conseguir escovar um dente? Precisar das pessoas pra você ir ao banheiro? Ficar andando pela casa. É o desfile da vergonha."

Além dela, o próprio Diogo também 'ganhou' uma vaga no Paredão ao atender o Big Fone. "Eu não pensei em outra coisa senão atender. Estou procurando ver pelo lado positivo. Existia uma probabilidade de eu ir pela casa, de algumas pessoas votarem em mim. Pelo menos, nessa dinâmica, eu tive a oportunidade de puxar uma outra pessoa, que é uma pessoa que vota em mim, que vem votando em mim", ponderou ele, também durante seu Raio-X.

