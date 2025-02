BBB 25: Maike pensa em trocar voto após revelação de Joselma

Após Joselma contar o voto do grupo de Diego Hypolito, Maike recalcula rota no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sogra de Guilherme contou que o atleta deve votar em Camilla. "Então eu não vou na Aline, não. Eu falei que não ia votar nela. Acho que não vou nela não. Eu já não queria ir nela, nessa semana, pelo menos", refletiu o paulista.

Ninguém sabe o poder que ela tem ali, né? , analisa Delma, se referindo ao Poder Curinga do Sim ou Não arrematado por Camila.

Joselma também diz que não sabe o voto de Daniele, nem o de Aline. No entanto, ao ser questionada por Maike sobre a justificativa de voto do ginasta em Camilla, a pernambucana pontua: "As conversas que a gente teve todo mundo, que também ele percebeu as coisas quando ele entrou no quarto, que foi quando ela fechou os quartos porque ficava arengando que a cama era dela".

De vez em quando ela solta umas graças de brincadeira, mas tem pessoas mais sensíveis que se ofendem , opinou Delma.

Renata também deu seu parecer. "Ainda bem que o Diego viu, finalmente as pessoas estão vendo as coisas que eu falo", disparou a bailarina.