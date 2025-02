BBB 25: Líder João Pedro revela 2ª opção de voto: 'Ela não joga'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

João Pedro já decidiu quem vai indicar direto ao sexto Paredão do BBB 25 (Globo), mas já planeja uma segunda opção, em caso de dinâmica diferente.

O que aconteceu

Os brothers tentam tranquilizar Diogo Almeida, que já está no Paredão após ter atendido ao Big Fone. "Mas vai dar certo, Diogo, tu vai voltar do Bate-Volta, porque se tem uma coisa que tu bate, é volta", diz Renata. Maike completa: "Você ainda vai voltar com dinheiro ou alguma coisa". "Torçam por mim", pede o ator.

Vilma, então, pensa na possibilidade de empatar com o filho nos votos da casa e pergunta quem o Líder João Pedro salvaria. Os demais presentes recordam que Diogo já está no Paredão, portanto, não pode ser votado.

Maike reformula a pergunta da estudante, questionando quem João Pedro indicaria ao Paredão, caso ele tivesse atendido ao Big Fone. "Você ia escolher a Vitória mesmo assim?", indagou.

Não, aí eu deixava a Vitória para hoje. (...) Acho que seria a Dani. Ela não joga, ela não está jogando , opinou o goiano.

Eva concorda. "Eu acho, também, que a Dani não joga muito, ou se joga, joga muito no off", declarou a bailarina, por fim.