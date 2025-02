BBB 25: Joselma ironiza ira de Thamiris: 'Vestiu de cobra e soltou veneno'

Joselma, 54, debochou do mau humor de Thamiris, 33, por ter de cumprir o Castigo do Monstro e, de quebra, estar no Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sogra de Guilherme, 27, alertou Aline, 32, a 'tomar cuidado' com a irmã de Camilla, 34. "Sai daí, Aline! É capaz de ela te picar. A cobra cascavel mãe está a fim de picar a Aline", ironizou.

Depois que Eva chegou, Joselma voltou a 'alfinetar' Thamiris, dando a entender que a fantasia de Cobra-Monstro lhe cabia como uma luva. "Está vendo que é a cobra mesmo. Foi só se fantasiar de cobra, que ela soltou o veneno dela."

Mais cedo, Thamiris admitiu estar furiosa com Diogo Almeida, 40, por tê-la puxado para o Paredão. "Vai você! Chama tua namorada, tua mãe, teus amigos! Não quero, não sou obrigada. Eu me arrependo de na hora não ter falado: 'Não vou, não sinto verdade em você, e não vou a lugar nenhum com você'. Olha, que ranço! Estou com ranço inexplicável", desabafou ela, no Raio-X deste domingo (23).

