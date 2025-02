BBB 25: Fantasiada, Thamiris tenta tomar café sem as mãos e derruba caneca

Thamiris, 33, passou por maus bocados ao tentar tomar café sem poder usar as mãos no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A nutricionista estava tentando tomar uma caneca de café com a boca e acabou derrubando-a comicamente. Ela está com a mobilidade comprometida pela fantasia de cobra que está usando, como parte do Castigo do Monstro.

Camilla, 34, e Daniele Hypolito, 40, presenciaram a cena e caíram na gargalhada. "Agora tu vai se virar para limpar!", brincou a trancista.

Thamiris terá de permanecer fantasiada de cobra até o programa ao vivo deste domingo (23). Ela foi incumbida por Guilherme, 27, de cumprir o Castigo do Monstro após ele vencer a Prova do Anjo, no último sábado (22).

