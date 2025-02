BBB 25: Brothers criticam escolha de Diogo no Big Fone: 'Arregou'

Diego Hypolito e Guilherme comentaram no BBB 25 (Globo) sobre a estratégia de Diogo Almeida ao atender o Big Fone na noite de sábado (22).

O que aconteceu

No papo, Guilherme disse que não entendeu porque o ator indicou Thamiris para o Paredão: "Não deixa de ser um dos embates dele, mas eu imaginava que a Thamiris estava por último... Depois da Gra [Gracyanne Barbosa] e Camilla."

O fisioterapeuta comentou que Diogo poderia ter chamado as principais rivais para um embate: "Acho que ele meio que arregou. Na última conversa que a Camilla teve com ele, ela disse: 'Prefiro que você vote em mim, se for para ficar jeito'. E ela ainda disse no Sincerão que ele seria o voto dela até os últimos dias aqui."

Diego concordou com Guilherme e acrescentou que Diogo tem atitudes incoerentes no jogo: "Acho que seria um perigo para ele [puxar a Camilla]. Por exemplo, se a Camilla for para o Paredão, acho que ele [Diogo] sai."

