BBB 25: Camilla usa Curinga, tira Thamiris e coloca Vilma no Paredão

O Poder Curinga obtido por Camilla, 34, alterou as configurações do sexto Paredão do BBB 25 (Globo), formado na noite deste domingo (23).

O que aconteceu

A trancista tirou sua irmã Thamiris, 33, do Paredão e colocou Vilma, 68, em seu lugar. A dona de casa é mãe de Diogo Almeida, 40, responsável por ter colocado a nutricionista na berlinda através do Big Fone.

Camilla ganhou o Poder Curinga na sexta-feira (21), após participar do Perde e Ganha. Ela ganhou 1500 estalecas na dinâmica e aceitou abrir mão de seu saldo total, de 1980, em troca do Poder do Sim ou Não.

Thamiris se livrou não só do Paredão, mas também do Castigo do Monstro. A nutricionista admitiu ter sofrido um bocado ao ter de passar mais de 24 horas vestindo uma fantasia de cobra, que imobilizava suas mãos e a obrigava a depender dos colegas para fazer tarefas simples.

