'Quero incomodar mesmo', declara Camilla sobre brothers do BBB 25

Em um papo com Thamiris e Gracyanne no BBB 25 (Globo), Camilla afirmou que não quer mais agradar ninguém na casa e que vai focar no jogo.

O que aconteceu

Na conversa, Camilla disse acreditar que é um dos principais alvos da casa e que não vai mais "fazer sala" para ninguém: "Vou fazer a pessoa ficar incomodada mesmo. De chegar e levantar, f*da-se! Não quero mais saber de p*rra nenhuma."

Não vou mais fazer linha porque aqui é jogo, não é sobre lá fora. Agora eu quero incomodar mesmo! Eles vão ter um motivo para votar em mim. Vão votar porque eu jogo? Eu vim aqui para jogar! Camilla

Segundo a trancista, algumas pessoas entraram no BBB como personagens — enquanto ela está sendo verdadeira: "As pessoas esquecem que a cada edição vence um tipo de perfil. Ela vêm trabalhada em um tipo de perfil achando que vão ganhar. Só que eu não sei fazer de outra forma o que estou fazendo, porque estou sendo a Camilla."

Se for para ser odiada lá fora porque combino voto desde o início, eu vou sair, concordam? Então eu vou sair causando a discórdia aqui dentro. Camilla

