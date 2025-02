'Vi o medo que as pessoas têm do meu jogo', diz Camilla no BBB 25

Em conversa com Thamiris no BBB 25 (Globo), Camilla compartilhou a percepção que tem de que os brothers da casa estão com medo do seu jogo.

O que aconteceu

No papo, Camilla lembrou de uma troca que teve com Aline. Na ocasião, a trancista chorou ao dizer que se sente despreparada na casa — e a policial afirmou que a colega virou alvo por se expor muito no jogo.

Sobre o assunto, Camilla declarou: "Conversando com a Aline, eu vi o medo que as pessoas têm do meu jogo. Eu falei para ela: 'Aline, só eu sei o que eu passo. Só eu sei o que vim buscar aqui'. Eu não vim para ganhar R$ 1 mil por semana. Eu vim aqui para ganhar o prêmio final."

Não vim aqui para ficar tentando a sorte e ficar fazendo a lei da boa vizinhança. Estou pronta para a briga, papo reto. Quem entrar na minha frente agora, eu vou atropelar. Quero nem saber. Camilla

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas