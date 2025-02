BBB 25: Camilla faz promessa sobre postura no jogo: 'Todo mundo com medo'

Camilla, Thamiris e Gracyanne Barbosa analisam cenário atual no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A trancista diz que irá adotar uma nova postura no programa. "Eu vou movimentar o jogo de um jeito que vão ficar de perna bamba comigo. Mas eu vou deixar todo mundo com medo, papo reto, para eles sentirem o que eu estou sentindo", afirma Camilla.

A carioca também comenta sobre "todos ficarem muito confortáveis" e promete mudar essa configuração. Ela também lamenta o fato de ficar com a pulseira de alvo no braço e Thamiris completa: "A questão de você não ir pelo alvo, mas ir pela casa, justamente porque está todo mundo confortável".

Por fim, Camilla diz as atitudes que irá tomar, caso continue no programa. Gracyanne opina, dizendo que a casa está muito tranquila e que precisa ocorrer uma mudança no jogo. "Se for para eu ser a vilã, que eu seja a vilã jogando para caralh*", concluiu a carioca.