Camilla cogita Paredão com irmã no BBB 25: 'Vou fazer um inferno aqui'

Na tarde de domingo (23), Camilla especulou com Gracyanne e Thamiris como será a formação do sexto Paredão do BBB 25 (Globo). A trancista disse acreditar que vai para a berlinda com a irmã.

O que aconteceu

No papo, Camilla afirmou que Diogo puxou Thamiris para o Paredão como estratégia, mas lembrou que está com o Poder Curinga: "A gente não sabe o que é esse Poder do Sim ou Não. Só que é isso, se formos juntas para o Paredão, vou fazer um inferno aqui dentro."

Segundo a trancista, ela se tornou um dos principais focos na casa: "Percebo o quanto incomodo as pessoas aqui. E eu achando que estava passando despercebida. Mas estou p*rra nenhuma!"

A partir de agora, todo mundo é alvo para mim. As pessoas que não voto são Aline, Vinícius, os gêmeos, Maike e Gracyanne. O resto quero se exploda! Camilla

A carioca ainda disse que, caso vença a próxima liderança, vai indicar alguém inesperado: "Já que eles declararam que a gente tem que sair, então vamos ver. Vou colocar uma pessoa que vai ficar todo mundo com ódio."

