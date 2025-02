Camilla desabafa sobre BBB 25 e chora: 'Me sinto despreparada'

Camilla conversou com Aline sobre seu jogo no BBB 25 (Globo) e chorou ao confessar que se sente despreparada dentro da casa.

O que aconteceu

No papo, Camilla elogiou a postura de Aline: "Acho você muito inteligente, muito preparada. Eu me sinto despreparada, porque aqui eu sou só eu. Você vai falando as paradas e é tudo super coerente. E eu só falo. Você está sabendo ler esse jogo muito melhor."

Às vezes eu penso: "C*ralho, estou sendo uma m*rda de pessoa!". Mas sabe o que está me frustrando? As pessoas que eu gosto aqui, daqui a pouco vêm e eu tomo uma pelas costas. Camilla

A trancista se emocionou ao falar da irmã, Thamiris: "Vocês sabem o quanto eu admiro ela. Sempre falo o quanto sou orgulhosa de ver a Thamiris. Me sinto muito vulnerável, é uma casca que eu tive que criar."

Aline consolou a colega e reiterou a força dela no jogo: "Você não é só jogo. Pessoas que se expõe muito, naturalmente viram alvos."

