Vôlei e bronze: como atriz Bárbara Luz se preparou para 'Ainda Estou Aqui'

O sucesso nas premiações internacionais não é o único motivo pelo qual "Ainda Estou Aqui" se destaca de outras produções no cinema brasileiro. Antes mesmo das gravações, o longa já tinha um diferencial: um longo período de preparação para o elenco.

Ditadura, vôlei e bronze

Bárbara Luz, que interpretou Nalu no filme, conta que a experiência foi inédita em sua carreira. A atriz, natural de Minas Gerais, foi para o Rio de Janeiro em fevereiro de 2023, e as gravações só começaram no fim de maio. "Tivemos um tempo longo de preparação, que foi uma coisa que eu nunca tinha vivido", conta em entrevista a Splash.

No caso dela, a primeira parte da preparação consistiu em se tornar carioca. Ela fez aulas de prosódia para adquirir o sotaque do Rio, além de aulas de vôlei de praia e balé. A atriz também recebeu a missão de tomar bastante sol, já que o estilo de vida de Nalu resultaria numa pele bronzeada. "Nossa, que trabalho difícil!", brinca Bárbara.

Bárbara Luz e Selton Mello nos bastidores de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Instagram

Ela também passou um período estudando a ditadura e a vida de Eunice Paiva (1929-2018). Segundo a atriz, essa pesquisa foi importante para criar "laços reais" com a família Paiva antes de vivê-la nas telonas.

Toda essa preparação foi coordenada pela preparadora de elenco Amanda Gabriel. Seu objetivo era criar nos atores as vivências da família Paiva, de forma que isso se refletisse no filme: "Essa memória foi sendo construída com cenas que não fazem parte do roteiro: trechos do livro que não estavam no roteiro, roteiros antigos, cenas que improvisamos".

É um filme sobre memória, então eu queria que esse elenco criasse uma memória.

Amanda Gabriel, preparadora de elenco de "Ainda Estou Aqui"

Apesar da temática sombria do filme, Amanda fez questão de criar um ambiente leve para os atores. "Eu não acho que ator tem que sofrer, ator em sofrimento não cria bem. Ninguém cria muito bem no conforto completo, mas ninguém cria bem sob estresse", argumenta a preparadora de elenco.

Elenco de 'Ainda Estou Aqui' nos bastidores do longa Imagem: Reprodução/Instagram

Bárbara descreve o trabalho de Amanda como "mágica". A atriz ressalta a importância de não sair "machucada" das gravações: "Nessas cenas com muita carga emocional, ela ia guiando a gente de uma forma muito doce, que eu não saberia explicar. Ela é... Sei lá, ela faz mágica ali".

Essa leveza não, necessariamente, é estar fazendo piada, desconcentrada o tempo todo. É estar presente.

Amanda Gabriel

Ao longo das gravações, Bárbara não teve contato com a Nalu da vida real. "Foi uma opção da direção mesmo, porque eu tinha muita vontade", comenta a atriz. Bárbara conta que se guiou pelas orientações do diretor Walter Salles, amigo de infância da família Paiva: "Walter tem um olhar muito carinhoso e amoroso com ela. Então foi muito bonito e rico poder construir essa personagem através do olhar dele".

Ana Lúcia Paiva, a Nalu, e a atriz Bárbara Luz na estreia de 'Ainda Estou Aqui' em Paris Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz conheceu Nalu na Europa, onde, hoje, faz faculdade de artes cênicas. Elas se encontraram pela primeira vez na estreia de "Ainda Estou Aqui" no festival de Veneza e, a partir daí, construíram uma amizade. "Coincidentemente, ela também mora em Paris, então a gente se vê bastante, vamos ao teatro juntas. E ela me disse que conseguiu se ver ali no filme", sorri a atriz.

O filme fez seus colegas europeus se interessarem pela história do Brasil. Bárbara conta que seus colegas de faculdade não têm conhecimento da história do Brasil, mas se interessaram pelo tema após o filme. "Algumas pessoas vieram me falar que, por exemplo, não sabiam que tinha tido uma ditadura no Brasil", relembra.