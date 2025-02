Axé e sensualidade: Sheila Mello supera Scheila Carvalho na Batalha LipSync

De Splash, no Rio

Sheila Mello, 46, superou Scheila Carvalho, 51, e foi a grande vencedora da Batalha Lip Sync, do Domingão com Huck.

O que aconteceu

Com 50,2% dos votos, a ex-loira do É o Tchan levou a melhor e conquistou o público. A disputa apertada foi marcada por homenagens à axé music e apresentações cheias de sensualidade, além de reforçar o legado das artistas.

Na primeira fase, Sheila Mello escolheu dublar "A Roda", de Sarajane, relembrando um dos grandes sucessos do axé. Já na segunda fase, surpreendeu ao performar "Toxic", de Britney Spears, em um cenário todo verde, com coreografias que arrancaram aplausos da plateia.

Scheila Carvalho, por sua vez, iniciou a competição homenageando Daniela Mercury ao dublar "O Canto da Cidade", um tributo ao início da carreira da artista que ajudou a popularizar o axé nacionalmente. Na fase seguinte, trouxe toda sua energia ao som de Jennifer Lopez, também apostando em uma apresentação cheia de dança.

Emocionada após a vitória, Sheila Mello refletiu sobre as trajetórias das ex-dançarinas do grupo É o Tchan. "Fico muito emocionada. Eu [vim] da periferia de São Paulo, a Carvalho [veio] de Minas Gerais… Saber que o nosso trabalho está no coração de vocês depois de 27 anos é incrível".

Scheila Carvalho também celebrou a conexão com o público. "É um energético para seguir fazendo o que a gente faz".