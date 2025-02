Anjo da semana, Guilherme imuniza Joselma no sexto Paredão do BBB 25

Vencedor da sexta Prova do Anjo no BBB 25 (Globo), Guilherme, 27, escolheu neste domingo (23) o participante a quem dar imunidade na formação do Paredão.

O que aconteceu

O fisioterapeuta optou por imunizar Joselma, 54, sua sogra. A decisão foi comunicada por ele logo no início da reunião de formação de Paredão. "É a mulher que topou viver isso aqui comigo. É meu alicerce lá fora, e minha força aqui dentro - e cujo útero fez a coisa mais linda do mundo, que é a minha esposa."

Guilherme venceu a Prova do Anjo no último sábado (22). Marcou a maior pontuação (410) no desafio da vez, que teve Camilla (350 pontos) e Vitória Strada (340) como segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Ele levou Joselma e Diego Hypolito, 38, para o Almoço do Anjo. Além disso, deu a Thamiris, 33, o Castigo do Monstro.

