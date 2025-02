Alice Wegmann relembra como superou abuso: 'Precisava seguir em frente'

Alice Wegmann, 29, em entrevista ao O Globo:

Atriz relembra abuso sexual e como superou trauma. "Não conheço uma mulher que não tenha sido abusada. Pode ter sido uma "passada" de mão, um assédio no trabalho ou uma violência quando beberam um pouco a mais. Também vivi algumas situações. Porém, fazendo análise, entendi que ficava revivendo aqueles traumas. Percebi que precisava seguir em frente para ser feliz."

Alice contou que começou a fazer terapia com 24 anos para cuidar da saúde mental. "Aprendi a aceitar a felicidade com mais tranquilidade. Quem passa por traumas, como eu, acaba, muitas vezes, se alimentando um pouco daquilo. É importante viver a dor. Mas é muito mais importante se permitir e seguir em frente."

Ela também contou que a pressão estética para ter transtorno alimentares começou na ginástica rítmica. "Na infância, fiz ginástica olímpica e fui impactada por essa pressão, pela preocupação com o peso e com a alimentação. Depois, na adolescência, passei a atuar na TV, que trabalha com imagem. Tinha um processo de restrição alimentar que me gerava compulsão. "

Apesar disso, Alice garante que consegue administrar o transtorno atualmente. "Hoje, já não ligo. Não emagreci por causa da Solange, estou bem com o meu próprio corpo. No verão, faço muito exercício, boxe, e acabo perdendo um pouco mais de peso. Também acho que nós, mulheres, precisamos parar de falar sobre isso para ninguém mais ficar comentando o corpo da amiguinha."

Atriz é a favor da legalização do aborto, mas contou que nunca fez. "Nunca fiz. Sou a favor, sim. Isso não quer dizer que considere o aborto algo banal, não é motivo de comemoração para ninguém. Mas as mulheres precisam ter o direito de fazer o que quiserem com seus próprios corpos. Isso não acontece porque quem está no poder há muito tempo são os homens brancos."