Piercing, trisal, vapo-vapo e tatuagem íntima: a semana +18 do BBB 25

Trisal? Vapo-vapo? Beijo de língua? Na sexta semana do BBB 25 (Globo), não faltou assunto "para maiores" para ser debatido entre os participantes ainda disputando o prêmio do reality show.

Splash separou os momentos "mais quentes" da semana:

Piercing no mamilo

Em um papo, Vitória Strada questionou Aline se ela já havia ficado com mulheres. "Aline, você nunca beijou mulher?", quis saber a atriz. "Que perguntinha maliciosa é essa?", reagiu Aline. "Bem maliciosa", concordou Gracyanne Barbosa. "Ninguém é obrigado a responder, não...", tentou amenizar Vitória.

No entanto, diante da insistência de Gracyanne, Aline admitiu já ter 'experimentado' algo com o mesmo sexo. "Responde, 'sim' ou 'não'", pressionou a ex de Belo. "Já", entregou finalmente a PM, sem entrar, porém, em maiores detalhes.

Na sequência, a amiga de Vinícius mostrou o piercing em seu mamilo para Camilla, Mateus, Gracyanne e Vitória. "Eu adoro ver peito", confessou a irmã de Thamiris, após pedir para ver o adereço íntimo da colega. "Deixa eu ver também", pediu Vitória.

Beijo de língua

BBB 25: Gracyanne pede que Vitória não comente sobre beijo de Thamiris e Aline Imagem: Reprodução/Globoplay

A festa da Líder Eva foi marcada por um assunto: o beijo que Aline deu em Thamiris e repercutiu pela casa. Gracyanne foi a primeira comentar o assunto, com Vitória. "Thamiris, já contei hein? Porque eu sou fofoqueira. Ainda bem que tinha avisado", disse.

Thamiris expressou estar confusa com a fala, e Gracyanne completou: "Não, eu falei que a Aline beijou ela? Ela só recebeu", pontuou Gracyanne. "Ah tá. Tava sentada no chão", respondeu Thamiris.

Do nada, a Aline meteu o linguão na minha boca. Do nada... Mona, tá maluca. Ela começou a rir, sentou no chão e morreu o assunto. Não falei nada Thamiris.

Tatuagem íntima

Na área externa da casa, Camilla brincou com Delma sobre a juventude dela. "E a senhora dizendo que eu que aprontava, Dona Delma..."

Delma riu e reforçou. "Aprontei muito, hoje não apronto mais. Virei uma santa."

Genro de Delma, Guilherme confirmou. "Vou nem contar o que ela aprontou."

A sister, então, revelou o desejo de fazer uma tatuagem. "Minha filha tem uma tatuagem de escorpião, daqui [região da virilha] vem até aqui [em cima da virilha]. Quero fazer igual."

Vapo-vapo?

Thamiris questionou a irmã Camilla e a Gracyanne se elas teriam coragem de 'se mexer' na casa, caso uma delas se relacionassem no jogo.

"Faria vapo-vapo aqui dentro? "Vocês teriam coragem?", Perguntou Thamiris. "Não", responde a musa fitness.

Eu teria. Camilla

Assim como Gracyanne, Thamiris negou que transaria na casa: "Eu só não teria porque eu vejo como as pessoas se comportam com o vapo-vapo dos outros, como se fosse a coisa mais anormal do mundo. Eu não acho nada demais".

Trisal?

BBB 25: Vitória brinca com Diogo e Aline Imagem: Reprodução/Globoplay

Vitória entrou na despensa, quando encontrou Diogo e Aline no cômodo. A atriz brincou com eles. "Fiquei sabendo que vocês aceitam terceiros."

Diogo riu com a "proposta" e brincou. "A gente pode negociar."

Aline também riu com o pedido e Vitória continuou. "[Eles] Aceitam currículos. Aline principalmente..."

A policial, que beijou Thamiris na festa da Eva, também entrou na brincadeira da atriz. "A gente pode, negociar. É mole? Muito bom, Diogo, muito bom".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas