Yasmin Santos pede a namorada em casamento: 'Maior certeza'

Yasmin Santos, 27, pediu em casamento a namorada, Maria Venture, 25, após dois anos juntas.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou o momento do pedido em suas redes sociais neste sábado (22). "Estamos noivas."

Nas imagens, o casal aparece em um piquenique no parque e as imagens foram gravadas no dia 8 de fevereiro. Yasmin aparece dando alguns presentes para a namorada.

Nos comentários, a cantora sertaneja se declarou. "Eu te amo muito! Você é a minha maior certeza todos os dias."

Yasmin e Maria estão juntas desde dezembro de 2023, mas só assumiram publicamente o relacionamento em maio do ano passado.