'Ainda Estou Aqui': conheça os personagens reais que aparecem no filme

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", que disputa três dos principais prêmios do Oscar 2025, é baseado em uma história real. Por conta disso, ele é repleto de personagens históricos.

A trama gira em torno de Eunice Paiva (Fernanda Torres) e sua família e o impacto que sofreram com o desaparecimento do marido, Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar, em 1971. Veja abaixo um pouco mais sobre a família e outros personagens reais que aparecem no filme.

Eunice Paiva

Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Divulgação

Casada com Rubens Paiva, ela lutou pela certidão de óbito do marido, torturado e assassinado na ditadura. Segundo Marcelo Rubens Paiva, filho do casal e autor do livro que inspira o longa-metragem, ela se tornou figura central porque é "a verdadeira heroína da família", por ter mantido todos de pé após a tragédia.

No longa, Eunice é interpretada por Fernanda Torres, mas também por Fernanda Montenegro, na velhice da personagem. Ambas as atrizes são colaboradoras de longa data do diretor Walter Salles. Torres, por sua vez, homenageou a ativista ao visitar o túmulo de Eunice Paiva, em 2024.

Após os eventos do filme, Eunice se tornou advogada, professora e ativista. Morreu aos 86 anos, em 13 de dezembro de 2018, após conviver com a doença de Alzheimer por mais de 14 anos.

Rubens Paiva

Eunice (Fernanda Torres) e Rubens (Selton Melo) em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Sony Pictures Brasil

Ex-deputado do Rio de Janeiro e formado em engenharia civil, foi vítima da ditadura militar, por vínculo com exilados. Foi eleito em 1962, mas teve o mandato cassado dois anos depois, quando foi decretado o golpe militar e o primeiro Ato Institucional. Passou a trabalhar apenas como engenheiro, mas colaborando com aqueles que precisaram deixar o país.

Em 1971, foi levado pelas forças militares, torturado e assassinado. Seu corpo foi enterrado como indigente e, mais tarde, os restos mortais foram jogados ao mar. No longa, é interpretado por Selton Mello. A produção chegou a refazer várias das fotos de arquivo de Paiva com o ator.

Marcelo Rubens Paiva

Cena da família Paiva em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Aline Onawale

Único filho homem do casal Eunice e Rubens Paiva, é o responsável pelo livro que inspirou o filme. O próprio colaborou no desenvolvimento do roteiro de "Ainda Estou Aqui", no papel de consultor.

Aos 20 anos, perdeu os movimentos do corpo em um acidente. Em dezembro de 1979, durante uma festa, quebrou uma vértebra ao saltar em um lago. Essa infeliz experiência, assim como o desaparecimento do pai, são explorados no seu livro "Feliz Ano Velho", que foi sucesso absoluto no ano de publicação, em 1982.

No filme, é interpretado por Guilherme Silveira, na infância, e por Antonio Saboia, na juventude. "A única diferença é que sou mais bonito do que o ator que me interpreta. Mais bonito e menos modesto", falou Marcelo Rubens Paiva em tom de brincadeira, em entrevista para a Deutsche Welle.

Vera

Vera (Valentina Herszage) e Eunice (Fernanda Torres) em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Sony Pictures Brasil

Chamada carinhosamente de Veroca, é primogênita do casal e, hoje, tem 71 anos e é professora da USP. Ensina na instituição desde 1987, formada em psicologia na mesma universidade.

No filme, a jovem Vera é interpretada por Valentina Herszage, e por Maria Manoella, na versão adulta. O longa mostra que Vera estava fazendo um intercâmbio em Londres quando seu pai foi levado pelas forças armadas

Maria Eliana

Eunice (Fernanda Torres) e Eliana (Luiza Kosovski) em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Sony Pictures Brasil

Segunda filha do casal, hoje tem 69 anos. É formada pela USP e atua como educadora artística e jornalista. Foi presa com a mãe durante a ditadura. Eunice Paiva ficou detida no quartel por 11 dias, e Maria Eliana, por 24 horas. Neste período, ela conta que foi interrogada, agredida e violada pelos militares.

Tem uma relação complicada com "Ainda Estou Aqui", afirmando que o filme "tem muita ficção" e que ela não tem a distância necessária para apreciar a obra. "Me aflige um pouco, porque é a minha família, mas ao mesmo tempo não é", falou em entrevista recente à revista Marie Claire.

No filme, é interpretada por Luiza Kosovski. Durante a cena final, ambientada em 2014, Maria Eliana é brevemente vivida por Marjorie Estiano.

Ana Lúcia

Bárbara Luz, que fez Ana Lúcia, e Selton Mello nos bastidores de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Instagram

Ana Lúcia tem 67 anos e é matemática e empresária. Ela também é velha conhecida de Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui". Aos 13 anos, Salles fez amizade com Ana Lúcia e passou a frequentar a casa da família durante a adolescência.

Diferente da irmã, Ana Lúcia afirma que se sentiu "vingada" pelo filme. "Torturaram e mataram o meu pai, olha a vida que a minha mãe teve, que a gente teve. E olha como eu estou me vingando: com um filme!", falou ao jornal O Globo. "O mundo todo está vendo a nossa história, a história que a gente precisou esconder da vida toda, que o Brasil escondeu."

Em "Ainda Estou Aqui", é interpretada por Bárbara Luz. A versão mais velha da personagem, brevemente mostrada na cena final, é vivida por Gabriela Carneiro da Cunha.

Maria Beatriz

Cora Mora, que faz Maria Beatriz, no colo de Fernanda Torres nos bastidores de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Instagram

Filha caçula do casal, Maria Beatriz tem, hoje, 64 anos. É psicóloga e professora, tendo morado na Suíça e trabalhado na embaixada brasileira do país, em Berna.

É vivida por Cora Mora no filme. Já na sequência final, Olívia Torres assume o posto da Maria Beatriz adulta. Falando sobre a atuação de Cora Mora, Torres a descreveu como "uma pequena gênia".

Fernando Gasparian e Dalva Gasparian

Charles Fricks e Maeve Jinkings Imagem: Reprodução/ Instagram

O casal Gasparian era amigo dos Paiva e fizeram oposição ao regime militar. O político Fernando Gasparian e a socióloga Dalva Gasparian foram fundadores do jornal Opinião, em 1970, e da editora Paz e Terra, que atuavam diretamente contra a ditadura.

Assim como Rubens Paiva, ajudaram a esconder perseguidos políticos. Na época do golpe militar, eram donos de indústria têxtil, mas suspeitas do governo fizeram com que perdessem financiamento. Dentre a lista de exilados que ajudaram, há nomes como o do deputado Plínio de Arruda Sampaio e do educador Paulo Freire.

Antes do desaparecimento de Rubens Paiva, o casal se exilou na Inglaterra e levou Vera com eles. Isso é representado no filme, com o casal —vivido nas telas por Charles Fricks e Maeve Jinkings— tentando convencer os Paivas a irem com eles.

O casal teve quatro filhos, e dois dão as caras em "Ainda Estou Aqui". São pais de Helena, Laura, Eduardo e Marcus. No longa, é possível ver brevemente Helena, vivida por Luana Nastas, e Laura, vivida por Isadora Ruppert.

Raul Ryff

Daniel Dantas Imagem: Alex Palarea/AgNews

Jornalista e político brasileiro, trabalhou como secretário de imprensa do governo de João Goulart, em 1961. Viu de perto as movimentações que levaram ao golpe de 1964 e, por conta disso, foi um dos vários políticos que tiveram direitos cassados pelo regime militar.

Era amigo próximo de Rubens Paiva, tendo se exilado na Iugoslávia e França ao lado da família Paiva, em 1964. Passaram nove meses no exterior e, quando retornaram, Raul Ryff passou a trabalhar no Jornal do Brasil.

No filme, Ryff pode ser visto como parte do grupo de Paiva, que faz oposição à ditadura. Em "Ainda Estou Aqui", é interpretado por Daniel Dantas.

Bocayuva Cunha

Assim como Rubens Paiva, Bocayuva Cunha foi um político que precisou recorrer à engenharia para continuar trabalhando após ser cassado. Ligado a João Goulart, foi perseguido pelo primeiro Ato Institucional.

Mais tarde, se tornou braço direito de Leonel Brizola. Atuou como secretário de governo e também ajudou na elaboração da Constituição de 1988. No longa, é interpretado por Dan Stulbach.

Dalal Achcar

Bailarina e coreógrafa, ela conduzia aulas de balé para adultos no Rio de Janeiro. Carioca, aperfeiçoou suas técnicas de dança em Paris, na França. No filme, é interpretada por Camila Márdila.

Amiga próxima do casal, dava aulas de dança para Eunice Paiva. O propósito da atividade era ser como uma espécie de terapia para adultos, durante os tempos tensos da ditadura.

Marcelo Rubens Paiva define a coreógrafa como uma mulher de aparência frágil e grande força interior. Sobre a prática do balé pela mãe, disse: "Eunice dizia que aquela aula era a melhor hora do seu dia. Gostava de dançar e levava jeito para o balé."