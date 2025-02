Quem é Ruth? Belisa traz à tona personagem misteriosa em 'Volta por Cima'

No capítulo deste sábado (22) de "Volta por Cima" (Globo), Marco fala o nome de sua mãe, Ruth, para Belisa, e ela tem uma lembrança sobre a mulher.

Ruth será vivida por Lucinha Lins na novela das 19h. Segundo informações do jornal O Globo, ela deve ficar na trama até o final, marcado para abril.

Lucinha Lins Imagem: Reprodução/Instagram

Ainda no mesmo capítulo: Marco se emociona ao saber o nome de sua mãe. Jão se preocupa ao saber que Edson levou Cacá para sua casa. Violeta tenta falar com Cacá. Violeta vai à casa de Neuza atrás de Cacá. Jin confessa para Madalena que teme se encontrar com Hana. Chega o dia da apresentação de Jin no programa de TV.

Gerson fica furioso ao flagrar Roxelle e Jô conversando. Cacá afirma para Jão que não deixou o emprego por culpa de Violeta. A produção do programa leva Hana ao encontro de Jin. Osmar pensa em fazer uma revelação para Madalena. Edson e Jão chegam para falar com Violeta sobre Cacá.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.