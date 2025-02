Priscila mostra músculos das costas e desabafa: 'Tenho que treinar o dobro'

Priscilla, 28, compartilhou um vídeo para mostrar os músculos das costas em meio a um treino na academia.

O que aconteceu

A cantora desabafou ao compartilhar o vídeo exibindo os músculos. "E eu que tenho que treinar o dobro de costas por causa da tatuagem tapando tudo".

A ex-apresentadora do Bom Dia & Cia ainda colocou um emoji de "palhaça" no desabafo. Priscilla possui desenhos de várias flores tatuadas nas costas.

No início do ano, Priscilla exibiu a barriga em fotos de biquíni. A famosa curtiu um com passeio de lancha em Paraty, no Rio de Janeiro, e aproveitou para se bronzear.