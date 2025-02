Preta Gil renova visual após receber alta hospitalar; veja antes e depois

Preta Gil, 50, renovou visual e apareceu de cabelo longo com mechas mais claras após receber alta hospitalar.

O que aconteceu

No Instagram, a cantora compartilhou fotos do novo visual. "New Hair aqui! Augusto e Nilta dando o nome como sempre"

Preta apareceu com o cabelo mais longo e mechas iluminadas nos cliques.

Nos comentários, os fãs elogiaram o novo visual. "Linda!", afirmou uma seguidora. "Musa!", disse outra. "Que perfeição!", completou mais uma.

Preta recebeu alta hospitalar após passar quase dois meses internada para a retirada de tumores. Recentemente, ela, que tem dado continuidade ao tratamento em sua casa, disse que está em fase de readaptação e que ainda não aprendeu como controlar a dor. "No hospital estava tudo no esquema. Tenho dor e não sei como controlar. Antes era só tomar um remédio na veia que melhorava. Tudo isso requer paciência, e a vinda para casa é uma etapa muito importante".