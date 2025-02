Pai de Whindersson Nunes desabafa após internação do filho: 'Meu guerreiro'

Hidelbrando Batista, pai de Whindersson Nunes usou o Instagram para desabafar após o filho ser internado em uma clínica psiquitátrica.

O que aconteceu

Pai do humorista voltou a falar sobre a internação em texto que chama o filho de "guerreiro" e destaca o dom de fazer "o bem aos seus semelhantes". Na publicação, ele usou uma foto ao lado do filho e da esposa, Valdenice Nunes, mãe de Whindersson.

Meu guerreiro, você já nasceu com o dom de fazer o bem para os seus semelhantes. Quantas vezes você falou. 'Pai o senhor ainda vai ter muito orgulho de mim'. Sou orgulhoso de você desde quando nasceu. Tudo que peço a Deus ele me concede. Pode Demorar um pouco., mas sempre ele me ouve. O que eu estou pedindo agora é a sua cura. Que ele tire de você e mande pra mim todas as angústias e dores, já tenho 58 anos e você é muito jovem, tem toda vida pela frente. Um grande abraço do seu velho. Hidelbrando Batista

Internação

Humorista decidiu se internar em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo para cuidar de sua saúde mental. "Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama", diz nota divulgada pela Non Stop Produções Artísticas, empresa responsável pela carreira do humorista.

Essa não é a primeira vez que Whindersson busca cuidados mentais para depressão. Em entrevista a Rafinha Bastos, em 2021, o artista revelou que já havia sido internado por ser "uma pessoa depressiva."