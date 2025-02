Filme brasileiro 'O Último Azul' vence Urso de Prata no Festival de Berlim

"O Último Azul", filme brasileiro dirigido por Gabriel Mascaro (de "Boi Neon") venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim deste sábado (22). Também chamado de Grande Prêmio de Júri, o Urso de Prata é o segundo maior prêmio do festival internacional de cinema realizado na Alemanha.

O que aconteceu

Ao lado de Rodrigo Santoro e de Denise Weinber, que estrelam o filme, o diretor subiu ao palco para agradecer o prêmio. "O Último Azul' fala sobre o direito de sonhar e acreditar que nunca é tarde para achar significado na vida. Muito obrigado".

"O Último Azul" retrata um Brasil distópico em que uma mulher de 77 anos tenta realizar seu último desejo antes de ser exilada para uma colônia habitacional. O longa é uma coprodução entre Brasil, México, Chile e Holanda.

Além de Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, o longa traz no elenco nomes como Rosa Malagueta, Clarissa Pinheiro, entre outros.

O filme também conquistou dois outros prêmios na competição, de júris paralelos. Ele venceu o Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost.

Santoro comentou a vitória. "Quando o cinema brasileiro independente recebe um reconhecimento dessa relevância, a maior vencedora é a nossa cultura. É emocionante representar o Brasil num filme que nos convida a reeducar o olhar para um tema tão urgente."

Outro filme brasileiro premiado

O documentário brasileiro "A Hora do Recreio" já tinha sido premiado no Festival Internacional de Cinema de Berlim na sexta-feira (21). O filme recebeu a Menção Especial do Júri Jovem da Mostra Generation. Trata-se de uma ala do festival focada em filmes direcionados à plateia infantojuvenil.

"A Hora do Recreio" tem roteiro e direção de Lúcia Murat, 76. O documentário busca discutir a educação a partir da ótica de adolescentes que vivem em zonas periféricas.