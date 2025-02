Mãe de gêmeos reage a punições e tretas com Aline: 'Não me surpreende'

Marcia Siqueira, a mãe dos gêmeos João Pedro e João Gabriel, revelou não estar surpresa com algumas atitudes dos filhos dentro do BBB 25 (Globo).

Os irmãos já chamaram a atenção pela quantidade de punições recebidas, incluindo uma de 500 estalecas de João Gabriel por ter deixado Maike sozinho no Apê do Líder —crucial para levar a casa ao Tá Com Nada.

Segundo a mãe dos brothers, a desatenção é uma característica deles, embora não aconteça "na maldade". "Meus meninos são meios desatentos mesmo. Não me surpreendeu, é algo deles. Não age na maldade e sim na inocência", diz Marcia em entrevista a Splash.

Ambos dividem essa "desatenção", mas um dos irmãos é mais "genioso" que o outro. "Enquanto João Gabriel sempre teve o gênio mais forte, o João Pedro é mais emotivo. Claro que para se exaltarem é só se acontecer algo grande, para tirar do sério. E ambos são bastante competitivos, não desistem fácil de algo que começa a fazer", explica Marcia.

Inclusive, foi João Gabriel quem protagonizou a mais recente briga com Aline por um desentendimento na formação de um Paredão. Segundo a mãe, ele acabou confrontando justamente uma pessoa que também é "esquentada".

Tanto meus filhos quanto a Aline são bastantes esquentados. Na minha avaliação, em alguns momentos eles estão certos sim. Até porque a Aline também gosta de uma briguinha; tem hora que, do nada, começa um assunto e já vira discussão Marcia Siqueira

A mãe também lembra que, quando soube que os irmãos entrariam no reality, se manteve confiante. "Veio um turbilhão de coisas na minha cabeça, fiquei feliz. Para mim, eles são fortes. Meus filhos são bastante carismáticos, cheios de amigos por onde passam".

Dentro e fora do reality, a meta dos filhos é compartilhada pela mãe. "Um dos maiores sonhos deles é comprar uma fazenda, encher de gado e comprar uma caminhonete. Ajudar a família no geral", conclui.

