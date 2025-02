BBB: João Pedro revela quem indicará ao Paredão; Veja como foi a madrugada

Colaboração para Splash, no Rio

A madrugada de festa no BBB 25 foi marcada por revelações sobre o jogo. Próximos a formar um novo Paredão, os brothers comentaram sobre suas indicações. Teve até revelação do Líder da Semana! O Splash separou os principais momentos.

João Pedro revelou quem vai indicar ao Paredão

Após colocar cinco pessoas "Na Mira do Líder": Vitória, Camilla, Aline, Diego e Daniele, João Pedro já definiu quem será sua indicação ao Paredão. Em conversa com Eva, o gêmeo revelou que pretende votar em Vitória Strada, mas destacou que pode reconsiderar caso Aline ou Camilla "falem muito" nos próximos dias.

Tomou as dores de Thamiris

Em um papo mais reservado com Camilla, João Pedro revelou o motivo por trás da decisão. Segundo ele, a indicação de Vitória está ligada a um desentendimento da atriz com Thamiris, irmã de Camilla."Vou falar pra você, mas você não vai contar pra ninguém, né?" pediu o Líder.

A informação correu

Apesar do pedido de sigilo, Camilla não conseguiu segurar a informação. Logo após a conversa com João Pedro, ela compartilhou o segredo com Gracyanne Barbosa e Daniele Hypolito, e o assunto já começou a circular entre os participantes.

Diego, sem saber, comentou com Vitória

O brother teve uma conversa com a atriz sobre as possíveis escolhas do Líder. "Eu acho que ele vai te colocar de qualquer jeito. É o que eu acho, eu sou bem sincero", revelou o ginasta à Vitória Strada. "Eu acho eles boa gente, e sabe qual o problema? Eles não te deram oportunidade de te conhecer", avaliou.

