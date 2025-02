10 livros indicados por Fernanda Torres; 6 deles para ler com os filhos

Indicada ao Oscar de Melhor Atriz e vencedora do globo de Ouro, Fernanda Torres, 59, tem uma carreira literária consolidada e é amante de literatura. Em seu perfil no TikTok, a artista indica livros aos seguidores.

Obras indicadas por Fernandinha

1. "Ao Vencedor as Batatas" (1977), de Roberto Schwarz. O título faz referência a uma frase expressa em "Quincas Borba", obra de Machado de Assis. Faz uma análise dos primeiros romances escritos por Machado, "A mão e a luva", "Helena" e "Iaiá Garcia", e ainda aponta contradições no livro "Senhora", de José de Alencar.

2. "As Ideias Fora do Lugar" (2014), de Roberto Schwarz. Trata-se do primeiro ensaio que compõe o livro "Ao Vencedor as Batatas", mas que ganhou edição própria devido à intensa repercussão. Nele, o autor faz uma reflexão sobre a comédia ideológica nacional representada pela disparidade entre a sociedade escravista e as ideias do liberalismo europeu.

Ao vencedor as batatas Imagem: Reprodução

3. "O Otelo Brasileiro de Machado de Assis: um estudo de Dom Casmurro" (2008), de Helen Caldwell. Alheia às críticas com teor machista feitas a Capitu, personagem central de "Dom Casmurro", a escritora norte-americana relaciona a ideia de Machado de Assis com Otelo, de Shakespeare.

4. "Machado" (2016), de Silviano Santiago. A obra contextualiza os últimos anos de vida de Machado de Assis sob a perspectiva singular do autor. Há reflexões sobre o processo de adoecimento do escritor, incluindo as crises epiléticas que ele teria sofrido durante toda a vida, e a possível relação de suas dores com o seu potencial de criação literária.

Livro maravilhoso que fala sobre a epilepsia do Machado e a influência da epilepsia na literatura dele. Inclusive ele fala de um capítulo especial sobre o delírio que é a abertura de "[Memórias Póstumas] de Brás Cubas" e que esse delírio pode ter a ver com a epilepsia do Machado Fernanda Torres

Livro "Machado", de Silviano Santiago Imagem: Reprodução

5. "O Pote Vazio" (1990), de Demi. A autora norte-americana casada com um chinês se aprofundou na cultura chinesa para escrever o livro infantil que trabalha a honestidade. Na história, um Imperador distribui sementes de flores às crianças do seu reino para que elas cuidassem e florescessem a planta. Somente um menino levou o vaso vazio, sem nenhuma evolução, revelando o mais honesto na turma.

6. "ABZ do Ziraldo" (2011), de Ziraldo. Clássico do escritor mineiro falecido em 2024. Trata-se de um compilado de histórias escritas e ilustradas por Ziraldo, cada uma fazendo referência a uma letra do alfabeto. Segundo a própria Fernanda Torres, é um livro ótimo para quem tem filhos em fase de alfabetização.

Livro "ABZ do Ziraldo" Imagem: Reprodução

7. "Logicomix: Uma jornada épica em busca da verdade" (2008), de Apostolos Doxiadis e Christos Papadimitriou. Narra a vida do filósofo Bertrand Russell e sua obsessão por definir a lógica de todos os princípios matemáticos. Em sua saga, Russell encontra pensadores como Gottlob Frege, David Hilbert, Kurt Gödel e Ludwig Wittgenstein. Apesar de ser história em quadrinhos, Fernanda Torres sugere que o livro deva ser lido pelos "próprios filhos por eles mesmos e as mães lerem para elas mesmas".

8. "Fábulas Fabulosas" (1964) de Millôr Fernandes. De modo bem-humorado e crítico, o desenhista, dramaturgo e escritor falecido em 2012, narra fatos inusitados do mundo diagnosticando erros e hipocrisias da sociedade. Foram lançadas mais versões posteriores, uma em 1978 e outra em 2003.

Eu cresci lendo Millôr Fernandes. A primeira "bíblia" que li foi do Millôr Fernandes. E depois eu li [os livros do escritor] para os meus filhos Fernanda Torres

9. "A hora das crianças" (2007), de Walter Benjamin. Este livro reúne 29 textos que serviram de base para os programas radiofônicos produzidos entre 1927 e 1932 pelo filósofo e sociólogo associado à Escola de Frankfurt e à Teoria Crítica. Especificamente voltado para as crianças, Benjamin aborda temas relevantes como arte, técnica, política, cultura, história, memória e experiências. "Eu aprendi muita coisa com ele lendo com os meus filhos", disse Fernanda Torres.

"A Hora das Crianças", de Walter Benjamin Imagem: Reprodução

10. "O livro de Ouro da Mitologia" (1855), de Thomas Bulfinch. Nesta obra, composta por 42 capítulos, são abordados temas como a guerra de Tróia, Hércules, Minerva, Midas, as divindades da agricultura, além da mitologia oriental e nórdica, e os druídas. Para Fernanda Torres, o livro "é uma maneira de dar para os filhos uma ideia geral do que é a Mitologia Grega".