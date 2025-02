Lexa completa 30 anos e lembra de filha: 'Em meio às lágrimas'

Lexa completou 30 anos neste sábado (22) e agradeceu as mensagens de carinho.

O que aconteceu

A cantora revelou que estava em lágrimas no dia do aniversário após a morte da filha, Sofia. Em um story no Instagram, disse ser grata às mensagens que recebeu.

Em meio às lágrimas, venho agradecer todas as mensagens de amor. Hoje é meu aniversário de 30 anos... nossa, vivi muitas coisas até aqui e venho louvar a Deus pela oportunidade mais importante: ter conhecido o maior amor da minha vida, a minha filha, Sofia.

Lexa também celebrou a vida de quem torce por ela. "Obrigada, senhor, pela vida de cada um de vocês que está aqui torcendo por mim, pela família maravilhosa e pela minha vida."