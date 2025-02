'Minhas fé e força aumentaram': Juliana Alves expõe mudança com maternidade

Juliana Alves, 42, descobriu a própria potência após o nascimento da filha, Yolanda, em 2017. A atriz, que está no elenco do filme de "Fé Para o Impossível", considera a maternidade o seu grande ponto de virada.

Me fez entender um tamanho que eu não sabia que tinha. Acho que a mulher não precisa ser mãe para poder entender essa potência, mas, no meu caso, aconteceu dessa maneira. E é incrível.

Juliana, em entrevista a Splash

Yolanda é fruto do relacionamento da atriz com o diretor Ernani Nunes, que chegou ao fim em 2022. "[Com a maternidade] a minha fé aumentou, a minha necessidade de organização pessoal, minha força e minha determinação diante das coisas. Busco cada vez mais me conectar com essa fé, com essa força, para poder ser esse alicerce para a minha filha também."

Juliana interpreta uma médica no filme "Fé Para o Impossível", que chegou aos cinemas nesta semana. Na trama, ela cuida de Renee Murdoch, americana que foi atacada por um homem que vivia em situação de rua, em 2012, e ficou entre a vida e a morte.

É a religião do protagonista, mas, de alguma maneira, a forma que a história é contada não restringe o entendimento, a emoção e a identificação de pessoas que têm muita fé em diversas religiões. Acho que esse é um fator importante e uma qualidade desse filme. É um filme que não se restringe a essa religião. É uma história que realmente conta sobre o ato de você ter fé.

'Fé Para o Impossível'

O filme é uma adaptação do livro "Dê a Volta por Cima", que conta história real da pastora norte-americana Renee Murdoch. A obra foi escrita por ela e o marido, Philip Murdoch.

Vanessa Giácomo e Dan Stulbach nos bastidores de 'Fé para o Impossível' Imagem: Divulgação

Renee Murdoch foi atacada por Alexandre Luis de Oliveira Francesco, um homem que vivia em situação de rua, enquanto fazia cooper na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 26 de setembro de 2012.

A pastora sofreu um traumatismo craniano e foi internada em estado gravíssimo no Hospital Miguel Couto. Já Alexandre foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio. Em 2015, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que ele fosse encaminhado a um hospital psiquiátrico.