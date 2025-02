Isabel Veloso se pronuncia após nova cirurgia: 'Muito dolorida'

A influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais para atualizar seus seguidores após passar por uma cirurgia de emergência para retirar pedras na vesícula. Ela foi internada às pressas na última quarta-feira, 19, após sentir crises de dor.

Na manhã deste sábado, 22, ela garantiu que está se recuperando bem, mas lamentou não conseguir segurar o filho, Arthur. "Estou muito triste porque não consigo pegar ele no colo. Fui tentar e não consigo, estou muito dolorida", disse a influenciadora.

Diagnosticada há três anos com Linfoma de Hodgkin, Isabel compartilhou registros do pós-operatório em seus Stories no Instagram na noite de sexta-feira, 21. Em tom bem-humorado, brincou sobre o retorno do port-a-cath, dispositivo utilizado para acesso venoso. "Me reencontrei com meu velho amigo", escreveu.

A jovem também revelou que pôde ficar com algumas das pedras retiradas durante o procedimento, mas ressaltou que havia muito mais em sua vesícula. "Eu estava cheia de pedras, mas conseguiram me dar algumas. Tinha muito mais", disse Isabel ao mostrar as pedras.