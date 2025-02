Portela no BBB 25: Gracyanne Barbosa já foi musa da agremiação Carioca

Colaboração para Splash, no Rio

O samba da Portela invadiu a casa do BBB 25 (Globo) na noite desta sexta-feira (21) em mais um dia de festa! A bateria da escola de samba embalou os brothers na casa mais vigiada do Brasil, abrindo o período de Carnaval. A festa ainda contou com a apresentação do sambista Diogo Nogueira. Gracyanne relembrou a sua época de musa, prestando bastante atenção na bateria.

O que houve

Gracyanne Barbosa já foi musa da Portela, escola de samba do Rio de Janeiro. A ex-mulher do Belo brilhou na Marquês de Sapucaí pela última vez em 2016, quando cruzou a avenida como destaque no carro abre-alas da agremiação.

Nas redes sociais, a equipe de Gracyanne compartilhou algumas lembranças dessa época especial. "A gente não tem dúvidas de que ela vai ficar numa felicidade sem fim. Essa escola tem nota dez no coração da nossa musa", dizia a publicação, acompanhada de fotos que mostram toda a energia e beleza da musa desfilando pela Portela.

