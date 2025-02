Fora de 'Mania de Você', Nicolas Prattes celebra férias e recebe mimos

Nicolas Prattes celebrou o término das gravações como Rudá em "Mania de Você" nesta sexta-feira (22).

O que aconteceu

Nas redes sociais, o ator mostrou que ganhou um presente especial da equipe da novela das 9: um buquê de flores. A mensagem no cartão dizia: "Nicolas, isso não é um adeus, só um até breve porque nós temos Mania de Você. Muito obrigado por tudo nessa nossa jornada. Voa alto e nos vemos em breve. Sucesso!"

Na sexta-feira, o marido de Sabrina Sato já havia feito uma série de postagens sobre as férias. "Cheguei em casa, primeiro dia de férias. Olha aí. Recebido com esse pôr do sol. Isso é para agradecer todas as bênçãos, tudo que tem acontecido, toda felicidade, só agradecer", disse ele em vídeo gravado em uma sacada.

Horas depois, publicou uma foto enquanto assistia À novela em casa. "Nossa novelinha ama. Essa equipe toda faz com muita dignidade, amor e empenho", escreveu ele.

Horas antes, no entanto, o ator publicou que estava ouvindo "Livre Estou", da trilha sonora do filme "Frozen" — o que foi visto como indireta por telespectadores no X (antigo Twitter). Parte da música diz: "Livre estou, livre estou! Não posso mais segurar! Livre estou, livre estou! Eu saí pra não voltar".

A sequência foi complementada pelo trecho de um livro não identificado por ele. "Suposições se espalham, depois essa suposições se transformam em opiniões e essas opiniões em certezas inabaláveis, e você nunca consegue entrar no mérito da questão ou mudá-las. É um tanto complicado, mas acredito que é o que acontece na maior parte do tempo no nosso mundo. Falsificações e boatos se transformam em fatos. Somos pobres cordeirinhos", diz trecho selecionado.

Rudá, personagem de Nicolas Prattes, morre em "Mania de Você após ser rejeitado por parte do público da novela que amarga baixos índices de audiência na Globo. Folhetim de João Emanuel Carneiro deve fechar como a menor audiência da história do horário e repercussão negativa nas redes sociais. Diversas mudanças foram realizadas ao longo dos meses para tentar "salvar" a trama, mas sem sucesso.