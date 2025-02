Diego Hypolito tem crise de choro no BBB 25 e surpreende ao revelar motivo

Diego Hypolito, 38, teve uma crise de choro na tarde deste sábado (22) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta simplesmente se dirigiu à academia da casa, isolou-se no local e caiu em um pranto sentido.

Mais tarde, ele contou a Vitória Strada, 28, que se emocionou com o sofrimento de Thamiris, 33, ao ter de vestir a fantasia do Monstro. "Não consegui ficar perto dela. Fiquei com muita pena por ser ela", admitiu ele.

Vitória reagiu de forma compreensiva e confessou também ter se apiedado da nutricionista. "Será que sou tão biruta da cabeça para isso mexer tanto comigo?", indagou Diego. "Não, claro que não. Quando eu vi que ela chorava por estar sem os braços [livres], pensei a mesma coisa", recordou a atriz.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas