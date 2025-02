Diego Alemão expõe lugares inusitados em que transou: 'Avião, praia, mata'

Diego Alemão, 44, vencedor do BBB 7, revelou que já fez sexo em ambientes públicos como a praia e o avião durante voo.

O que aconteceu

Alemão abordou o assunto ao ser questionado sobre "o lugar mais louco" em que já transou. O ex-BBB então mostrou que não tem um lugar, mas uma lista de lugares inusitados. "Já fiz em avião, no banheiro do avião, na primeira classe, escondidinho... Na praia, no mar, na cachoeira, no campo", disse no podcast Papagaio Falante.

O ex-brother contou que a parte do corpo da mulher que mais lhe chama a atenção são os olhos. "Hoje, com a minha idade, eu olho muito os olhos, porque nos olhos já dou uma lida se é 'louca' ou não. Mas a gente olha o conjunto da obra, vejo muito o olho porque tem umas que têm cara de psicopata braba e eu estou fugindo de problema".

No podcast, Alemão também elencou quais são as participantes do Big Brother Brasil que ele considera mais bonitas. Além de Grazi Massafera e Sabrina Sato, ele citou Jade Picon, mas ressaltou que a influenciadora "é muito jovem" e que ele só a considera bonita.

Diego Alemão foi o protagonista e o campeão do BBB 7. Em sua decisão, o catarinense protagonizou barracos, brigas, mas também pelo triângulo amoroso que protagonizou com Fani e Íris.