De biquíni, Maisa abre álbum de fotos curtindo a folga do trabalho

Maisa Silva, 22, abriu um álbum de fotos em que aparece curtindo a folga do trabalho.

O que aconteceu

No ar como a vilã Bia, em Garota do Momento (Globo), a atriz brincou que as fotos fazem parte da sua versão tranquila. "Olha que mulher tranquila e calma fora do trabalho."

Nas imagens, Maisa aparece usando biquínis na cor preta e amarela, além de momentos com seu cachorro e uma amiga. A atriz recebeu diversos elogios. "Prima", brincou uma. "A skin Rio de Janeiro não tem pra ninguém", disse a amiga e também atriz, Larissa Manoela.