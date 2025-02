Christian Chavez, ex-RBD, está no Rio e sensualiza com dancinha

Ex-RBD, o ator e cantor Christian Chavez, 41, está no Rio de Janeiro e gravou Stories dançando neste sábado (22).

O que aconteceu

Christian publicou um vídeo onde aparece sem camisa, de sunga, dançando "Motinha 2.0". A música é uma parceria de Luísa Sonza e Dennis.

Na sua linha do tempo, o ator publicou um carrossel de fotos no Rio com a camisa da seleção. "Olha só quem está sorrindo", comentou.

O ator vai fazer parte do carnaval carioca. Christian desfila na Marques de Sapucaí pela Grande Rio, no dia 04 de março.

Além do compromisso com o carnaval, Christian também participará de encontros com com fãs no Rio e em São Paulo.