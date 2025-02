Carolina Dieckmann rebate comentários sobre seu corpo: 'Nocivo'

Carolina Dieckmann, 46, rebateu comentários sobre seu corpo após vídeo dançando com look de Carnaval.

O que aconteceu

Em seus stories do Instagram, ela voltou a falar sobre os comentários negativos. "Vim falar um pouquinho com vocês sobre meu vídeo de ontem. Muitos comentários positivos, muito mais do que negativos, mas tem aqueles que continuam criticando o meu corpo, incrível como isso ainda está acontecendo."

Sempre fico pensando no que fazer para as pessoas se tocarem que não é uma reclamação, rebater críticas, mas como é feio, como é um hábito ruim criticar os outros, e principalmente mulheres criticarem atacando outras mulheres. Isso é nocivo, além de feio. Carolina Dieckmann

No desabafo, a atriz também relembrou a fake news que criaram sobre morte da Preta Gil, que luta contra câncer de intestino. "Eu estava pensando, até que eu vi uma matéria em alguns desses sites, dizendo que uma pessoa tinha anunciado a morte da Preta. Como eu vou reclamar, né? Se as pessoas têm a capacidade de anunciar a morte de uma mulher como a Preta, que está lutando bravamente, incentivando pessoas a se cuidarem, que fala sobre isso, que é um exemplo de resiliência, de força, de amor."

A atriz ressaltou que não é sobre o que as pessoas atacam. "Elas sempre vão achar alguma coisa para atacar. É sobre esse lugar sombrio que faz a pessoa vir na internet falar qualquer coisa contra outra pessoa. Difamar, mentir, agredir."