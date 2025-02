Carolina Dieckmann rebate comentário sobre seu corpo e uso de Ozempic: sejamos gentis

Carolina Dieckmann voltou a se manifestar sobre comentários a respeito de seu corpo nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 21, a atriz negou ter utilizado Ozempic para emagrecer, após um seguidor insinuar o uso do medicamento.

A especulação surgiu após Dieckmann compartilhar um vídeo exibindo seu look improvisado de carnaval, composto por calça jeans com franjas brilhantes, top prateado e acessórios reluzentes. No entanto, o que mais chamou atenção dos internautas foi sua silhueta mais magra, o que levou um usuário a questioná-la sobre um possível uso de Ozempic. A atriz chegou a responder a algumas pessoas que mencionaram o uso de remédio e seus ossos aparentes. "Melhor do que sem ossos, né?", ela escreveu antes de emojis de gargalhadas.

O emagrecimento, segundo Carolina, foi parte de sua preparação para o papel principal no filme Descontrole, onde interpreta uma escritora infantojuvenil bem-sucedida que enfrenta uma crise criativa, sobrecarga familiar e problemas conjugais. Além disso, a personagem lida com o vício em álcool e enfrenta uma recaída, exigindo da atriz um visual mais debilitado.

Para chegar ao resultado desejado para o papel, Dieckmann já havia explicado anteriormente que perdeu 8 kg com o método de jejum intermitente de 24 horas, no qual realizava apenas uma refeição diária. Durante um período de 30 dias, a atriz eliminou 5 kg, e afirmou que, a partir da 14ª hora de jejum, o corpo começa a utilizar as células de gordura como fonte de energia.

Após os comentários que recebeu nas redes sociais, a atriz publicou um vídeo nos seus stories criticando também o fato de alguém ter anunciado a morte da cantora Preta Gil, desmentida na noite desta sexta, 21, pela própria artista. "Isso é nocivo", disse Carolina Dieckmann.

Ela compartilhou uma de suas pinturas e convidou o público, especialmente os haters, a refletir. "E se você pudesse comer também tudo o que anda escrevendo por aí? Que em tempos sombrios, sejamos cada vez mais gentis".