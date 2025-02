Sacha Bali: Parece que Diogo me viu em A Fazenda e se inspirou para o BBB

Diogo se inspirou em Sacha Bali, vencedor de A Fazenda, para o BBB 25? Em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL, o ex-peão levantou essa possibilidade.

Acho que, de certa forma, essa comparação faz sentido. E eu espero que ele cresça por isso também. A impressão que eu tenho é que ele assistiu à minha temporada, até por ser meu amigo, viu A Fazenda, e eu acho que ele pegou algumas coisinhas ali, eu imagino.

Sacha Bali

O convidado de Chico Barney, no entanto, apontou alguns erros que Diogo vem cometendo durante o Big Brother Brasil 25, mas afirmou que as falhas podem fazer com que o brother cresça no jogo.

Acho que realmente ele errou de ter colocado a Aline no Paredão. Você está se relacionando com a pessoa, você tem que ver ela como uma aliada, não dá para você separar relação pessoal de jogo.

Ele teve esse erro, sim, mas é aquilo, às vezes, um erro que você faz, se não reverbera dentro da casa, o público vai falar que você está errado. Só que se a casa começa a supervalorizar esse teu erro e jogar contra você, você vira uma vítima e você cresce lá fora.

O campeão de A Fazenda destacou que viveu esse tipo de situação em A Fazenda.

Então é muito louco, né? É delicado, às vezes um erro pode levar ao sucesso. Comigo acho que rolou isso, porque lá com a Larissa, eu poderia ter salvado a Larissa com o poder do Lampião que eu tinha, e aí eu fiz uma trapaça, que foi anulado meu poder, e ela acabou sendo eliminada por conta disso.

E a galera já começou a pegar pesado comigo, porque eu tinha trapaceado, e depois que ela saiu, ela botou aquelas plaquinhas em mim, aí que a galera veio, e aí veio todo mundo em cima de mim, com tanta força, que por mais que eu tivesse errado, eu errei de trapacear, eu acho que quando eu dei um beijo nela, eu meio que me arrependi, porque também eu acho que eu errei com ela.

Mas eu não fui aquele monstro que me botaram, então eles supervalorizaram tanto isso, que eu acabei virando um herói, de vítima, eu virei herói.

Para Sacha, Gracyanne foi responsável pelo crescimento no reality.

E eu acho que o Diogo cresceu no jogo por isso, ele fez um pequeno erro com a Aline, mas a Gracy pegou tão pesado com ele. O cara não é um me*da, não é um ser humano horrível só porque ele cometeu um erro, tanto é que a própria Aline tá ficando com ele, relevou a parada.

Sacha Bali

"Não é amigo próximo, mas gosto e torço por Diogo", explica Sacha

Sacha Bali falou também sobre sua relação com o ator Diogo, explicando que não são grandes amigos, mas se gostam e não escondeu sua torcida pelo participante no BBB.

O Diogo não é um dos meus melhores amigos, mas ele é um cara que até de um ano para cá a gente tem se encontrado direto em festas, mas sem marcar.

A gente não é amigo a ponte de falar, e aí irmão, vamos sair e tal. Mas a gente sempre se encontra, e quando a gente se encontra quando tem um show ou um boteco, um barzinho, a gente se encontra e troca uma ideia, é um cara que eu gosto muito, acho ele super inteligente e tal, torço por ele. Mas não é aquele amigo, amigão próximo não.

Sacha Bali

Sacha Bali: Diego é traiçoeiro e ardiloso, não tenho empatia por ele no BBB

Vencedor de A Fazenda 16, Sacha Bali, declarou que Diego Hypolito parece ser traiçoeiro e ardiloso, e não sente empatia pelo participante no Big Brother Brasil 25.

Deve ser um cara, sabe, meio traiçoeiro. Aquela coisa do malvado, do ardiloso, ele me parece essa pessoa. O Diego, por mais que eu não tenha empatia por ele, é um cara que eu falo assim: 'eu jamais seria amigo desse cara'.

Assista ao trecho da entrevista:

Gracyanne devia estar muito carente quando conheceu personal, diz Sacha

Participante do BBB 25, Gracyanne Barbosa devia estar muito carente quando conheceu o personal Gilson de Oliveira, o Gilsão, apontado como pivô do fim do casamento da influenciadora com Belo, afirmou Sacha Bali

Realmente, ela devia estar muito carente quando ela conheceu o Gilson. Eu acho que eles são muito parecidos imageticamente. São dois Robocops. Mas em termos de troca de ideia, me parecem duas pessoas bem diferentes, bem distantes.

Sacha Bali

Assista ao trecho da entrevista:

