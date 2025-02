BBB 25: Vitória Strada e Thamiris se abraçam após discussão: 'Do meu lado'

Vitória Strada, 28, e Thamiris, 33, pareceram ter chegado a um consenso em meio à desavença que se instaurou entre elas no BBB 25 (Globo), após a nutricionista receber o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Vitória destacou a importância de estarem sempre em diálogo para sanar qualquer conflito. "Nós sentimos muita coisa aqui dentro, o tempo inteiro! Me sinto melhor quando pelo menos tenho essa troca, de falar o que está havendo", ponderou a atriz.

Mesmo mantendo a cara de poucos amigos, Thamiris pareceu entender o lado da famosa e a abraçou. "Senta aqui do meu lado", pediu a irmã de Camilla, 34, antes de puxar Vitória para si e abraçá-la.

As duas entraram em confronto a respeito de Guilherme, 27, o Anjo da semana. Depois de ser escolhida por ele como Monstro, a nutricionista confrontou Vitória sobre ter comentado com ele a respeito da discussão que tiveram no último pós-Paredão.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas