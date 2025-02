BBB 25: Vitória chora em DR com Thamiris e questiona aliança com sister

Thamiris e Vitória conversaram no BBB 25 (Globo) sobre aliança no jogo. Na ocasião, a atriz chorou e disse que se sente excluída do grupo do Quarto Nordeste.

O que aconteceu

No papo, Thamiris afirmou que não mudou seu comportamento com Vitória, ao contrário de Camilla e Gracyanne: "Eu sou a única que continua fazendo a mesma coisa com você. Não mudei em nada, tive o meu tempo para passar a raiva. Fica até esquisito para as pessoas me verem com você."

A nutricionista também disse que observa a atriz se aproximar de outros grupos: "Pessoas com quem você não tinha troca alguma antes. Você ficava perto da Delma? Do Guilherme?"

Vitória se defendeu: "Eles me acolheram muito, quiseram saber o que tinha acontecido. Me viram chorando. Eles me deram carinho, eu não vou negar isso."

A atriz chorou, disse que enxerga a situação de outra forma e questionou se Thamiris gostaria de manter a amizade: "Apesar de você estar dizendo que voltou a agir normal comigo, eu estou completamente excluída do nosso grupo."

