BBB 25: Thamiris desabafa após receber Castigo do Monstro: 'Com raiva'

'Thamiris, 33, reagiu bastante mal ao fato de ter sido escolhida por Guilherme, 27, para o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A nutricionista deixou clara sua ira diante da situação ao ser questionada por Vitória Strada, 28, sobre como se sentia. "Como é que você está?", indagou a atriz. "Com raiva", disparou a irmã de Camilla, 34.

Thamiris aproveitou a deixa para averiguar se Vitória dissera algo a Guilherme sobre a briga que tiveram no Quarto Nordeste. "Vitória, deixa eu te perguntar uma parada... Você falou alguma coisa com o Gui? Você lembra de falar alguma coisa da gente para ele?"

Sem saída, a atriz confirmou que entrou, sim, no assunto com o genro de Joselma, 54. "Amiga, ele perguntou para mim, porque ele estava do meu lado na hora, como eu me senti na hora do voto... Acho que ele queria entender se eu votei com o coração..."

