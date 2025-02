BBB 25: Thamiris chora ao vestir a fantasia do Monstro: 'Não tem braço!'

Thamiris, 33, sofreu um bocado ao vestir pela primeira vez a fantasia de cobra, parte do Castigo do Monstro que Guilherme, 27, designou-lhe no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A nutricionista se sentiu muito incomodada dentro do figurino e caiu nas lágrimas. "Não tem braço!", chocou-se ela, ao se dar conta de que ficaria 'presa' dentro do figurino.

Camilla, Gracyanne Barbosa e Diego Hypolito a acompanharam no processo e tentaram consolá-la. "Você é muito forte!", exclamou o ginasta para a jovem, na busca por fortalecê-la.

A trancista, porém, acabou chorando também diante do desespero da irmã. "Fica tranquila, calma! Pelo menos é bonitinho. Já sabíamos que você teria que passar por coisas que não aguenta."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas