BBB 25: Thamiris é escolhida para o sexto Castigo do Monstro

Guilherme, 27, venceu a sexta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) e escolheu Thamiris, 33, para o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Até a formação do paredão deste domingo (23), a nutricionista terá que se manter fantasiada de cobra. Ela também perdeu 300 estalecas e, segundo as regras da punição, iria direto do VIP para a Xepa se já não estivesse nesta.

Guilherme obteve a maior pontuação (410) no desafio do Anjo realizado neste sábado (22). Em segundo lugar, ficou com Camilla (350 pontos), enquanto Vitória Strada (340) abocanhou a terceira colocação.

Trata-se da primeira vez qe Thamiris é 'castigada' com o Monstro. Na semana passada, a punição coube a Mateus, 28, eliminado nesta terça-feira (18).

