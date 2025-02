BBB 25: Maike acusa Vitória Strada de ingratidão com brother: 'Salvou ela'

Maike, 30, teceu críticas contra Vitória Strada, 28, durante uma conversa com Thamiris, 33, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O representante comercial opina que a atriz deve a Diogo Almeida, 40, o fato de não ter sido 'emparedada' na semana anterior. "Foi ingrata para car*lho com o Diogo. O cara salvou ela!", protestou.

Maike entende como ingratidão o fato de Vitória, depois do acontecido, ter apontado o ator para levar torta na cara no Sincerão. "E essa coisa passou despercebida, só a gente do quarto percebeu."

Vitória teve uma séria rusga com Thamiris na tarde deste sábado (22). A nutricionista se irritou ao ser escalada por Guilherme, 27, para o Castigo do Monstro e insinuou que a atriz teria jogado o fisioterapeuta contra ela.

